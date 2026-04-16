Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı altın kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Altın kaçakçılığı suçundan 196 ülkede kırmızı bültenle aranan 38 yaşındaki Ingılab Babayev İstanbul’da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Şüphelinin 2024 yılında İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen ve 16 kilogram altının ele geçirildiği kaçakçılık olayının organizatörü olduğu saptandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri değerli mücevherat kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheliyi Eyüpsultan’da teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan Babayev emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Uluslararası düzeyde aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonla birlikte küresel ölçekte aranan bir organizatörün Türkiye’deki faaliyetleri sonlandırılmış oldu.