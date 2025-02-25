Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Denizli’de yakalandı

Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranan M.I.A.M’nin kentte olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.