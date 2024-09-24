İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı

Sultanbeyli’deki evinin 5. katından atlayarak yaşamına son veren sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un veda mektubu gün yüzüne çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
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Mektubunda Aykut, "Hayatımdaki herkese iyi geldim, ancak kendime bir türlü iyi gelemedim" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Aykut, Sultanbeyli’deki evinden atlayarak intihar etti. Genç kadının ardında bıraktığı veda mektubu ise intiharın ardından ortaya çıktı:

İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı - Resim : 1

“Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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