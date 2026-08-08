İntihar ve kaza süsü verilmişti! Bakan Gürlek açıkladı: İkisi de cinayet çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından "adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Gürlek, bu anlayışla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının iş birliği, Cumhuriyet başsavcılıklarının ve güvenlik güçlerinin etkin koordinasyonuyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çerçevede, kamu vicdanını yaralayan iki olayda daha önemli gelişmeler kaydedildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla, intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı. Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve 7 Ağustos tarihinde Tekirdağ, Hakkâri ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı."

4 YAŞINDAKİ YUNUS EMRE DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Afyonkarahisar'da 24 Ocak tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediğini belirten Gürlek, Yakar'ın darp edilerek öldürüldüğünün ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, "Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada; olayın 'yüksekten düşme' gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet; üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Her iki dosyada büyük bir dikkat ve özveriyle çalışıldığını vurgulayan Gürlek, sözlerini şöyle tamamladı: "Her iki dosyada büyük bir dikkat ve özveriyle çalışan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Van ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve soruşturmalarda görev alan tüm yargı ve kolluk mensuplarımız ile kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."