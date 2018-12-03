Kervan nerede?

Çin'in Uygurlara baskı ve zulüm yaptığı iddia ediliyor.

Bugünlerde ise baskıların artırıldığı öne sürülüyor.

İddianın sahibi Amerika ve ona bağlı batıdaki gazete, televizyon ile ajanslar…

Bazı kaynağı belli olmayan videolar da dolaşımda.

İlgili iddialara internetten kolaylıkla ulaşılabilir. Yaygınlaştırılmış vaziyette.



Çin ile Amerika uzun süredir ticaret savaşında.

Bu savaş başta Türkiye olmak üzere bütün ülkelerini yakından etkiliyor.

Aynı zamanda tehdit de ediyor.

Peki Türkiye ne yapıyor?

Türkiye, kervanını İPEK YOLU'na katmış yolculuk yapıyor.



TÜRKİYE'DE KİM NE DİYOR?

Atlantik merkezli haberleri Türkiye'de de seslendirenler var.

CHP, MHP ve İyi Parti olmak üzere "Korsan" Uygur dernekleri el ele…

Sözde dernekler lobi faaliyeti de yürütüyorlar. Biliyoruz.

Bazı gazete ve köşe yazarları da Çin aleyhine propaganda yapıyor.

AKP'den de çeşitli beklenti içindeler.

Asılsız iddialarla ilgili talep şu: Çin ile ilişkileri bozun, Soydaşlarımızı koruyun.



Aydınlık hareketinin tavrı ise net.

Ortada emperyalist bir kışkırtma olduğunun farkındalar.

Ulusal Kanal ile Aydınlık gazetesinin haberleri de ortada.



Konunun 1915 olaylarıyla benzerliği kurulabilir.

O dönem Türkiye vatan savunmasındaydı.

Bugün o vatan savunması "Soykırım" ile suçlanıyor. Baskı kurulmak isteniyor.

Benzer tablo Çin için de geçerli: Uygurlara zulüm iddiası emperyalist bir yalandır.



HÜKÜMET TİCARET HACMİNİ ARTIRMAKTA KARARLI

Amerika'nın körüklediği ticaret savaşında Ankara hesabını kitabını Avrasya'dan yana yapmaya devam ediyor.

Ankara "Bir Yol Bir Kuşak: Tarihi İpek Yolunu yeniden canlandırma projesi" kapsamında Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye çoktan başladı.

Yeni atılımlar yapmayı sürdürüyor.



Çin ile ilişki halinde çok sayıda dernek/vakıf var. Şimdi yeni bir dernek daha kuruldu.

İsmi Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği…

Dernek Ticaret Bakanlığınca yakından destekleniyor.

Bakanlık ile derneğin ortak proje hedefi de var.



Derneğin kuruluşuyla birlikte bazı bilgiler edindik.

Ankara, Çin'e yatırım yapmak isteyen şirketleri destekleme kararı aldı.

Bu kapsamda da proje destekleri için Çin'in eyaletleri üzerinde çalışma yapılıyor.

İncelemeler devam ediyor.

Önümüzdeki ay Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan öncülüğündeki heyetin Çin'e gitmesi bekleniyor.

Sayın Pekcan'ın ziyaretinde Türk şirketlerin Çinli firmalarla iş yapması ana gündem başlıkları arasında yer alacak.

İki ülkenin müteahhitlerinin de ortak projeler yapması için teklif çoktan gitti.

Ankara'nın ajandasında ticaret hacmini artırmak var.

Bunu yaparken de ithalat ihracat dengesini sağlamak istiyor.



Bu arada Ticaret Bakanlığı'ndan ayrı AKP içinde kurulacak bir heyet de önümüzdeki ay Çin'de olacak.

Ziyaret 16 ila 20 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Heyete AKP Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.

AKP'li heyet Çin Komünist Partisi'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek. Partiler arası ilişkileri kuvvetlendirmenin yolları aranacak.



Veriler gösteriyor ki hükümet, "Çin, Uygurlara işkence yapıyor" iddia ve yalanlarına pek de kulak asmıyor. Olası sorunların iki dost ülke olarak diyalog yoluyla aşılacağı ise çoktan tescillenmiş.



Türkiye gerçek "Stratejik müttefiklerini" keşfediyor.

İpek Yolu'nda yolculuğa başlayan kervanın ilerleyişi sürüyor.

AKP hükümeti Avrasya'yı keşfetmeye devam ettikçe bundan daha çok keyif alacak.





Gürkan Demir

ulusal.com.tr