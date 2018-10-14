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iPhone kıran MHP'li vekil pişman oldu! ''Telefonumu geri verin''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ürünlerine boykot çağrısıyla iPhone marka telefonunu kıran MHP'li Enginyurt, Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki göstererek "iPhone'umu geri verin" dedi

iPhone kıran MHP'li vekil pişman oldu! ''Telefonumu geri verin''

Türkiye ile ABD arasında gerginliği iPhone'nu kırarak tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Brunson kararına tepki gösteren Enginyurt, "Brunson yüzünden, Amerikayı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerikaya'la aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, Ajan Brunson’un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre" ifadelerini kullandı.

MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız Onların iPhone’u varsa, öbür tarafta Samsung var” açıklamasının ertesi günü iPhone telefonunu Ordu’daki bir bayide satıp Samsung marka telefon satın almıştı. 

 

Etiketler; #Cemal Enginyurt #mhp
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