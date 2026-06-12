İpsala Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 3 milyar liralık madde yakalandı

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen bir TIR detaylı incelemeye alındı.

X-RAY'DE ŞÜPHELİ YOĞUNLUK

Ekipler tarafından yakın takibe alınan aracın X-Ray cihazıyla yapılan taramasında şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Bu gelişme üzerine, narkotik dedektör köpekleri İDA ve ROSE’un da katılımıyla araçta kapsamlı bir arama faaliyeti gerçekleştirildi. Ekiplerin köpeklerle birlikte yaptığı detaylı kontrollerde, TIR'daki yasal yüklerin içerisine gizlenmiş vaziyette 1 tonun üzerinde metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde bulundu.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Yüklü miktardaki uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin ardından adli makamlar devreye girdi. Söz konusu uyuşturucu kaçakçılığı girişimiyle ilgili soruşturma, Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmeye devam ediyor. Gümrükler Muhafaza ekipleri ise gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve bünyesindeki uzman personeliyle sınır kapılarındaki kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Toplum sağlığını doğrudan hedef alan ve özellikle gençleri uyuşturucu bağımlılığına sürüklemeyi amaçlayan suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gümrük muhafaza ekiplerinin sahadaki aktif mücadelesiyle 2026 yılında da rekor seviyelere ulaşan yakalamalar yapılarak zehir tacirlerine geçit verilmiyor.

Gerçekleştirilen bu tür büyük çaplı operasyonların; toplum sağlığının korunması, gençlerin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafaza edilmesi açısından kritik bir önem taşıdığı vurgulanıyor.