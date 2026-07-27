Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle planlanan bu üst düzey görüşme, 28 Temmuz 2026 tarihinde resmi bir ziyaret formatında hayata geçirilecek. İki ülke heyetleri bir araya gelerek komşuluk ilişkilerinin mevcut durumunu ve geleceğini masaya yatıracak.

GÜVENLİK VE ENERJİ BAŞLIKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek toplantılarda, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ve detaylı bir şekilde gözden geçirilecek. Masadaki en önemli gündem maddelerini güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi konuları oluşturacak.

Gündemdeki bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da taraflar arasında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulacak.