Bağdat, Erbil'in "referandumu donduralım" teklifine de set çekti. Merkezi hükümet referndumun tamamen iptal edilmesini istedi. Irak Başbakanı Haydar İbadi Erbil'e "anayasaya uyun" çağrısı yaptı.

Parlamento ve başkanlık seçimlerini erteleyen Barzani, referandum sonuçlarını dondurma kararıyla da teslim bayrağını çekti. Bağdat ise referandum sonuçlarının dondurulmasını değil referandumun iptal edilmesini istedi.



Irak Başbakanı Haydar İbadi, Bölgesel Yönetimin gayrimeşru referandumunun sonuçlarını dondurma teklifini kabul etmediklerini belirtti., "referandumun iptalini istiyoruz" dedi.



Referandumun IŞİD'le mücadelenin sürdüğü döneme denk getirildiğini ifade eden İbadi, "Yapılmaması için uyardık ancak çabamız boşa çıktı. Referandumun dondurulmasını kabul etmiyoruz. Bunun iptalini ve anayasaya uyulmasını istiyoruz." diye konuştu.



İbadi, merkezi yönetim güçlerinin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü peşmergeden almasına ilişkin de "Federal yönetim otoritesinin sağlanması tüm Iraklılar için zaferdir. Stratejimiz, bu bölgeleri devlet yönetimine katmaktır." ifadelerini kullandı.



Bölgesel yönetim başkanı Mesut Barzani daha önce "her ne koşulda olursa olsun" diyerek bağımsızlığı ilan edeceklerini belirtmiş ancak Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Erbil'in kapısına dayanınca Bağdat'a "referandumu donduralım" önerisinde bulunmuştu.





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