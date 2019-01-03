Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih'i resmi törenle karşıladı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Salih ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 10.30'da Esenboğa Havalimanına indi.



Salih'i havalimanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri karşıladı.



Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.



Törende, Erdoğan ve konuk cumhurbaşkanının alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı ve 21 pare top atışı yapıldı.



Konuk Cumhurbaşkanı Salih, Muhafız Alayı Tören Kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Salih, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde poz verdi.



Baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına geçilecek.



Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

Muhabir: Muhammet İkbal Arslan-Aynur Ekiz-Zafer Fatih Beyaz