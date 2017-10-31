Irak ordusuna ait bir zırhlı birliğin Musul’dan Türkiye sınırına ilerlediği ve bu sabah Irak hükümetinin Habur Sınır Kapısını devralacağı iddia edildi.
Superhaber.tv haber sitesinin iddiasına göre, Habur sınır kapısı tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TSK ve Irak ordusu bir süre önce sınırda ortak tatbikat yapmıştı. Bu sabah Habur’da sınır kapısının Irak tarafı ilk kez Bağdat yönetimi tarafından teslim alınmış olacak.
Habur’daki bu tarihi buluşmaya TSK'dan üst düzey komutanların da katılacağı iddia edildi.
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