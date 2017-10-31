Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Barzani'nin istifasının ardından yıllar sonra bir ilk gerçekleşiyor.

Irak ordusuna ait bir zırhlı birliğin Musul’dan Türkiye sınırına ilerlediği ve bu sabah Irak hükümetinin Habur Sınır Kapısını devralacağı iddia edildi.



Superhaber.tv haber sitesinin iddiasına göre, Habur sınır kapısı tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TSK ve Irak ordusu bir süre önce sınırda ortak tatbikat yapmıştı. Bu sabah Habur’da sınır kapısının Irak tarafı ilk kez Bağdat yönetimi tarafından teslim alınmış olacak.





Bu buluşmaya Türkiye ve Irak tarafından çok önemli iki ismin de katılacağı ve dünyaya ortak bir güçlü mesaj verileceği belirtiliyor.Habur’daki bu tarihi buluşmaya TSK'dan üst düzey komutanların da katılacağı iddia edildi.