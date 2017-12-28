Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalına dün düzenlenen hava harekatında 11 silahlı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Erzincan'ın Refahiye kırsalına dün düzenlenen hava harekatında 11 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyi ve yurt içinde bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi.



Bu kapsamda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon yapan TSK birlikleri ile hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatında; Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 6 ve Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında 5 olmak üzere 11 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.



Hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen mağara, barınak ve sığınakların tahrip edildiği, operasyona katılan jetlerin emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.