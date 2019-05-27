Irak'ın kuzeyine hava harekâtı yapıldı. Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki terör hedefleri imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki operasyonları sürüyor.



Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekâtları düzenlendi.



PKK kamplarına yönelik operasyonla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.



Türk jetleri, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri vurdu.





ulusal.com.tr