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Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine taciz ateşi açıldı, 1 asker şehit oldu. Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci de Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Operasyonların devam ettiği, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından saldırı girişimi oldu.

Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli, şehit oldu. Üs bölgesindeki görevli askerler, saldırının yapıldığı bölgeye anında karşılık verildi. 

Bu görüntüler de Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin cenaze töreninden.

Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Demirci'nin naaşı, memleketi Ordu'ya uğurlandı.

Çatalpınar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin naaşı, binlerce kişinin katıldığı törenin ardından Gündoğdu Mahallesi’nde sonsuzluğa uğurlandı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ırak #pkk #Hakkari #Yüksekova
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