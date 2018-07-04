banner982
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı öldürüldü
Hadımköy'de fabrika yangını
Hadımköy'de fabrika yangını
Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı!
Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı!
Eylül cinayetiyle ilgili yeni gelişme!
Eylül cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı öldürüldü

Bordo bereliler ve komandolar Kandil'e ilerlerken, savaş uçakları da PKK kamplarına bomba yağdırdı. Kandil, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı öldürüldü

Sınır ötesinde birlikler karadan ilerlerken, savaş uçakları da teröristleri ateş altına alıyor. Hedefte PKK'nın merkez üssü Kandil var. Bu kapsamda TSK, terör kamplarını temizleyerek ilerliyor. Genelkurmay Başkanlığı hava harekatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine savaş uçakları bomba yağdırdı.

Dün ve bugün yapılan harekatta toplam 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları da kullanılmaz hale getirildi.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #tsk #kandil #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.