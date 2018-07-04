Bordo bereliler ve komandolar Kandil'e ilerlerken, savaş uçakları da PKK kamplarına bomba yağdırdı. Kandil, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Sınır ötesinde birlikler karadan ilerlerken, savaş uçakları da teröristleri ateş altına alıyor. Hedefte PKK'nın merkez üssü Kandil var. Bu kapsamda TSK, terör kamplarını temizleyerek ilerliyor. Genelkurmay Başkanlığı hava harekatlarıyla ilgili açıklama yaptı.



Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine savaş uçakları bomba yağdırdı.



Dün ve bugün yapılan harekatta toplam 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları da kullanılmaz hale getirildi.



ulusal.com.tr



