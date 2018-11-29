Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi.
TSK Twitter hesabından yapılan açıklamada Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina'da 14 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurduldu.
Açıklamada teröristlere ait mağara ve sığınakların da imha edildiği belirtildi.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle;
Buna göre, Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi.