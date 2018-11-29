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Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi.

TSK Twitter hesabından yapılan açıklamada Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina'da 14 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurduldu.

Açıklamada teröristlere ait mağara ve sığınakların da imha edildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle; 
Buna göre, Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak
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