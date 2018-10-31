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Irak'ın kuzeyinde 23 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerin 23 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 23 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 23 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine 31 Ekim 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 23 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #metina #gara #avaşin #kandil #ırak
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