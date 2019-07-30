Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi! İki PKK'lı terörist de etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan iki PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.



Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.



İKİ PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan iki PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.



ulusal.com.tr



