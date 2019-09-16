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Irak'ın kuzeyinde 3, Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordinesiyle, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Tunceli'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Irak'ın kuzeyinde 3, Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

IRAK'IN KUZEYİ

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #gara #tunceli #terörist
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