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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi, bir çok namlulu roketatar silahı imha edildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Hakurk/Kani Rash bölgesinden üs bölgelerine dün taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi, çok namlulu roketatar silahı imha edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #terörle mücadele #terör örgütü #hakurk #Kani Rash #Rash bölgesi #hava harekatı
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