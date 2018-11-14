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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSKIrak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 4 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #ırak
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