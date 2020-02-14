Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PKK/YPG'li 3 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.