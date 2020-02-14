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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM 14.02.2020, 10:19 14.02.2020, 10:48
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

PKK/YPG'li 3 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

#ırak #kandil #pkk
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