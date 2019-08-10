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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatlarında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #terörist
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