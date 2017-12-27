Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17'ye ulaştığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine dün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.
Hava harekatında, ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.
Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.
Böylece hava harekatı düzenlenen bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı.
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17'ye ulaştığı bildirildi.
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