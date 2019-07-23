Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristin turuncu listedeki Devran kod adlı Murat Gündüz olduğu tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı Murat Gündüz adlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." açıklaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı Murat Gündüz adlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." açıklaması yapıldı.



Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu kategoride aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kandil bölgesine 27 Haziran'da hava harekatının düzenlendiği hatırlatıldı.



Harekatta, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Devran" kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.



ulusal.com.tr