Uber'den sonra bir şirket daha Türkiye'ye geliyor
Uber'den sonra bir şirket daha Türkiye'ye geliyor
İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
Yüksek Hızlı Trenlerde o uygulama kaldırıldı
Yüksek Hızlı Trenlerde o uygulama kaldırıldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristin turuncu listedeki Devran kod adlı Murat Gündüz olduğu tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı Murat Gündüz adlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." açıklaması yapıldı

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristin turuncu listedeki Devran kod adlı Murat Gündüz olduğu tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı Murat Gündüz adlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu kategoride aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kandil bölgesine 27 Haziran'da hava harekatının düzenlendiği hatırlatıldı.

Harekatta, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Devran" kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #devran #murat gündüz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.