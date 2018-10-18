Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina'yı bölücü terör örgütü PKK'ya dar etti. 15 saat içerisinde bölgede öldürülen terörist sayısı 15'e yükseldi.

Türk Silahlı kuvvetleri, PKK'nın kamplarını yerle bir etti, düzenlenen hava harekatlarında örgüt büyük kayıp verdi.



Irak'ın kuzeyindeki Metina kampı bir kez daha vuruldu. F-16'lar tespit edilen hedeflere bomba yağdırdı.



Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Dün de yine PKK'nın Metina kampı vurulmuş, 12 terörist öldürülmüştü.



Yurt içindeki operasyonlar da sürüyor. Adıyaman'da Kömür beldesi ile Kaş köyü arasında teröristlerle sıcak temas sağladı.



Çıkan çatışmada bir terörist ölü, bir terörist sağ olarak ele geçirildi. Kaçan 2 PKK'lının yakalanması için bölgede operasyon sürüyor.



Ölü ele geçirilen teröristin gri listede aranan ve örgütün sözde bölge sorumlusu "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç olduğu belirlendi.



Yine etkisiz hale getirilen PKK'lıların, Adıyaman'da askerlerin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen örgüt elemanları olduğu öğrenildi.



ulusal.com.tr