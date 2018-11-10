Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün hava harekatları düzenlendi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 15 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.