Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün hava harekatları düzenlendi.



Harekatlarda, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 15 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.