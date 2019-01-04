Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen (22) şehit olduğunu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazasında bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.



Şehit Mahmut Mücahit Ülgen’in acı haberi, İstanbul’da yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi.



Şehit düşen P. Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen’in cenazesinin Cumartesi günü Pendik 15. Temmuz Şehitler Camiinde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Kurfalı Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.





ulusal.com.tr

