Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah mevzisi ve sığınaklar vuruldu

Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu.

Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.



Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar jetler tarafından vuruldu.