TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.



TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.



Bu kapsamda keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik bugün hava harekatı düzenlendi.



Harekatta silahlı 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınakların tahrip edildiği bildirildi.



Ayrıca, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü de vurgulandı.



ulusal.com.tr