Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.
Bu kapsamda keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik bugün hava harekatı düzenlendi.
Harekatta silahlı 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınakların tahrip edildiği bildirildi.
Ayrıca, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü de vurgulandı.
ulusal.com.tr
TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
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