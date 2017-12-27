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Irak'ın kuzeyinde silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik bugün hava harekatı düzenlendi.

Harekatta silahlı 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınakların tahrip edildiği bildirildi.

Ayrıca, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü de vurgulandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #teröris #tsk
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