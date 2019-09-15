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Irak'ın kuzeyinde süren harekâtta 4 EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele hız kesmiyor. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3'te 4 El yapımı patlayıcılar imha edildi.

GÜNDEM 15.09.2019, 17:55
Irak'ın kuzeyinde süren harekâtta 4 EYP imha edildi

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında terör temizliği devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların ayrıntılarına ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Harekât kapsamında belirlenen 4 el yapımı patlayıcının imha edildi.

Açıklamada, EYP'lerin ikisinin uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisinin de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olduğu kaydedildi.

ulusal.com.tr

#Türk Silahlı Kuvvetleri #ırak #eyp #Milli Savunma Bakanlığı
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