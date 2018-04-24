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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 9 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden son dakika açıklaması...

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 9 hedef imha edildi.

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap, Gap, Avaşin ve Basyan bölgelerine yönelik bugün düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan 9 hedefin imha edildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #Türk Silahlı Kuvvetleri
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