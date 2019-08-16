Türk Ordusu, PKK'nın kamplarına bomba yağdırdı, onlarca terörist etkisiz hale getirildi.Kaynak: AA
F-16'lar peş peşe kalktı. Hedefte terör örgütünün varlığını sürdürmeye çalıştığı kamplar vardı. PKK'nın ana kargahı Kandil başta olmak üzere Zap, Gara ve Asos bölgeleri ateş altına alındı. Bölgede terör örgütüne ait toplam 13 hedef kullanılamaz hale getirildi.
Daha önce bir kaç kez hava harekatıyla vurulan Asos Erbil'in doğusunda, Kandil'in güneyinde yer alıyor.
ulusal.com.tr
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