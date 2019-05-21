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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan kamplarına hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan kamplarına hava harekatı düzenlendi. Gri listede aranan bir PKK'lı da ailesinin ikna çalışmaları sonucu Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan kamplarına hava harekatı

Türk savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.

Avaşin-Basyan bölgesindeki hedeflere bomba yağdırıldı. PKK tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve sığınaklar imha edildi.

Siirt'te de jandarma tarafından ailesiyle yapılan görüşme sonucu ikna edilen bir PKK'lı teslim oldu.

PKK'lının Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride arandığı ve başına 300 bin lira ödül konduğu öğrenildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak
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