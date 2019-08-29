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Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil vuruldu! Tunceli'de 3 terörist öldürüldü! TSK ve MİT'ten operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK kampları vuruldu. Gara ve Kandil'deki terör hedefleri kullanılamaz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil vuruldu! Tunceli'de 3 terörist öldürüldü! TSK ve MİT'ten operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olara PKK kamparına hava harekatı düzenlendi. 

F-16'ların bomba yağdırdı Gara ve Kandil'de terör örgütünün sığınak ve barınakları imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde operasyonların başarılı şekilde sürdüğünü belirtti.

İç güvenlik operasyonları kapsamında da Tunceli kırsalına operasyon düzenlendi.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyona SİHA'lar destek verdi. Güvenlik güçlerinin tespit ettiği 3 PKK'lı SİHA tarafından etkisiz hale getirildi.

TSK VE MİT'TEN ORTAK OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #gara #kandil #tunceli #terörist #pkk
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