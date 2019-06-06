Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



MSB'nin açıklamasında şunlar denildi:



"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.



Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."



ulusal.com.tr