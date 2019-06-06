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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a Pençe Harekatı'nda 43 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a Pençe Harekatı'nda 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklamasında şunlar denildi:

"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. 

Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #hakurk #pençe harekatı #terörist
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