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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Harekatta, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin açıklamasında "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #metina #pkk
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