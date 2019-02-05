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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Irak kuzeyi, Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #ırak kuzeyi
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