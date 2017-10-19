Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı belirlenen hedefler imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı belirlenen hedefler imha edildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Türk savaş uçakları, dün keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölgede bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı tespit edilen hedefleri vurdu.



Harekata katılan uçaklar, emniyetle üslerine döndü.



TSK tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde:



18 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi / Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölgede bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı tespit edilen hedefler imha edilmiştir.



Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.



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