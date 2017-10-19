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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı belirlenen hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı belirlenen hedefler imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Türk savaş uçakları, dün keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölgede bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı tespit edilen hedefleri vurdu.

Harekata katılan uçaklar, emniyetle üslerine döndü.

TSK tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde:

18 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi / Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölgede bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı tespit edilen hedefler imha edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #zap
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