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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar başarıyla sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #pençe harekatı
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