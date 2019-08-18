Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

 Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #ırak
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