Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.



Harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.