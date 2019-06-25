banner1005
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri
Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi. 

Bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğu harekat kapsamında, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9 olduğu belirtildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.