Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk jetleri bu kez Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi için havalandı.
Kararlılıkla süren operasyonlar kapsamında bölücü terör örgütü PKK'nın mevzileri hedef alındı.
Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Sığınaklar ve barınakları da imha eden Türk savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.
ulusal.com.tr
Gün geçtikçe çözülen PKK'ya Irak'ta bir darbe indirildi. Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist daha etkisizleştirildi.
Türk jetleri bu kez Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi için havalandı.