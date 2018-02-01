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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 49 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Asos/Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen iki ayrı hava harekatında 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 49 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 29 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Asos/Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen iki ayrı hava harekatında 49 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

 

Etiketler; #ırak #tsk #türk ordusu #Türk Silahlı Kuvvetleri #zap #avaşin #basyan #hakurk #kandil #asos #terörle mücadele
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