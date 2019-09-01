Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine, Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #5 terörist #etkisiz hale getirildi #pençe harekatı
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