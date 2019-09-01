Irak'ın kuzeyine, Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.



Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.