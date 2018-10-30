Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Hakkari kırsalındaki hedeflere yönelik hava harekatlarında 5 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Hakkari



Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, merkez Kavaklı köyü Yoncalı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin tespit edildiği belirtildi.



Teröristlerin hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.