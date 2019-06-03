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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Zap bölgesindeki hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

 Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine yönelik hava harekatı yapıldı.

Harekat kapsamında, en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.


Pençe Harekatı
 Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

Etiketler; #ırak
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