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Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine gerçekleştirilen hava operasyonunda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında, Haftanin bölgesine hava harekatları gerçekleştirildi.

Silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak
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