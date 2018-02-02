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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde iki askerin şehit edildiği terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgede İHA tarafından tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ve silah mevzileri imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ve silah mevzileri imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerce iki askerin şehit edildiği, iki askerin yaralandığı saldırının ardından bölgede, teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

İnsansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen PKK'lı 3 terörist ve silah mevzileri, gerçekleştirilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #operasyon #hava harekatı
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