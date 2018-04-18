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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda 5 terörist öldürüldü.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen harekat sonucunda, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #harekat #zap #ırak #terörist
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